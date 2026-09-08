Съели виноград или колбасу на ужин? Врач объяснил, почему ночью будет не до сна

Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с « Абзацем » перечислил продукты, которые не стоит есть перед сном. По его словам, неподходящий ужин ухудшает качество ночного отдыха и может провоцировать пробуждения.

К тяжелой пище специалист отнес фастфуд, жареное, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо. Такие продукты перегружают пищеварение, долго усваиваются и в положении лежа вызывают тяжесть и изжогу. Острая еда со специями мешает засыпанию, а кислая — цитрусовые и томаты — способна вызвать дискомфорт в желудке.

Быстрые углеводы, например выпечка и сладости, приводят к резкому скачку глюкозы. При ее падении человек рискует проснуться среди ночи. Аналогичный эффект дает виноград из-за большого количества сахара.

Если голод все же настиг ближе к ночи, Бобровский советует выбирать молочные и кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт, творог или стакан теплого молока. В них содержатся триптофан и кальций, участвующие в синтезе мелатонина. Хорошим вечерним перекусом также станут небольшая горсть орехов или семечек, яйцо, курица или индейка. Дополнить ужин можно чашкой травяного чая.