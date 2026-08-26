Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ефанов считает, что хоронить родственников на одном кладбище необязательно для их встречи после всеобщего Воскресения. Его слова передает журнал « Фома ».

Священнослужитель пояснил, что людям неизвестно, как именно будет происходить всеобщее Воскресение, поэтому утверждать, будто близких нужно обязательно хоронить рядом, нет оснований.

Традиция семейных захоронений, по его мнению, возникла во многом по практическим причинам. Раньше за семьей закреплялся отдельный участок на кладбище, и умерших хоронили там, пока оставалось место. Кроме того, в прошлом семьи реже переезжали, поэтому родственники чаще жили в одной местности и после смерти оказывались похоронены рядом.

При этом близких могли разлучить еще при жизни: вступление в брак, переезды, войны, голод, продажа в рабство. По словам Ефанова, раздельные захоронения не означают, что после Воскресения родные не встретятся. Место погребения само по себе не определяет возможность встречи с близкими после смерти.