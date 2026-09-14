Семьи погибших в страшном ДТП на трассе «Холмогоры» получат по ₽1 млн: губернатор назвал суммы выплат

Как уточнил глава региона, семьи каждого погибшего пассажира получат по ₽1 млн. Пострадавшие в аварии пассажиры — по ₽500 тыс. Губернатор сообщил, что принял решение о выплатах семьям погибших пассажиров — по ₽1 млн на каждого. Такую же помощь получит семья погибшего водителя грузового автомобиля. Пострадавшие пассажиры получат по ₽500 тыс. Средства направят из резервного фонда правительства Архангельской области.

Жертвами ДТП стали 13 человек: 11 пассажиров общественного транспорта и два водителя. Среди погибших — трое несовершеннолетних. Еще восемь человек находятся в больницах, часть — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.