Семья отсудила у российской авиакомпании 30 тыс. руб. за рассадку в самолете

Супруги добились справедливости в суде после неприятного инцидента, связанного с российской авиакомпанией S7, пишет Mash Siberia.

Пара летела из Челябинска в Москву, и поскольку женщина боялась летать, они заранее купили места рядом друг с другом. Однако при посадке выяснилось, что самолет заменили, а в новой модели схема кресел была иной — в результате супруги оказались порознь.

Полет прошел неспокойно — россиянка, оставшись без поддержки мужа, сильно нервничала. После возвращения домой семья решила обратиться в суд, чтобы добиться компенсации за нарушение их прав как пассажиров. Суд встал на сторону истцов, обязав S7 выплатить 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

