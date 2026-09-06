Семья приехала в Москву спасать дочерей, а попала в руки силовиков: почему их отпустили без протокола

Родителей 11-летних челябинских двойняшек Иры и Полины Потехиных, страдающих спинально-мышечной атрофией, задержали после пикета на Красной площади, но быстро отпустили без составления протокола. Об этом URA.RU рассказала мать девочек Анастасия Потехина.

По ее словам, сотрудники проверили документы и, увидев всю серьезность ситуации, отнеслись с пониманием. Протокол оформлять не стали, а отпустили со словами поддержки. Женщина отметила, что они с мужем — не нарушители, а отчаявшиеся родители, которые спасают своих детей.

Семья приехала в Москву, чтобы привлечь внимание к проблеме получения препарата «Спинраза» для дочерей. Их одиночный пикет на Красной площади прервали силовики, но после короткого разговора супругов отпустили.