Семья российской телеведущей снова пополнилась

Телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка. Ее семья теперь состоит из пяти человек. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал звезды.

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о рождении третьего ребенка, опубликовав в своем телеграм-канале фотографию после родов. В сопроводительном тексте она отметила, что их семья теперь состоит из пяти человек и все учатся адаптироваться к новому ритму жизни.

Пол ребенка стал известен еще в июне, когда Тодоренко сообщила, что ожидает мальчика. Первенец Михаил родился у пары в декабре 2018 года, а летом 2022 года на свет появился второй сын, которого назвали Миром. Таким образом, у супругов теперь трое сыновей.

Ранее седьмые роды звезды реалити-шоу обернулись кошмаром.