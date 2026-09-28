Семья Усольцевых исчезла без конфликтов и тайн: что установило следствие?

Следствие по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае не выявило признаков конфликта ни с посторонними, ни между самими родственниками. Также не найдено свидетельств того, что туристы исчезли намеренно. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.