Семья Усольцевых исчезла без конфликтов и тайн: что установило следствие?
СК: семья Усольцевых исчезла не умышленно, конфликтов не было
Следствие по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае не выявило признаков конфликта ни с посторонними, ни между самими родственниками. Также не найдено свидетельств того, что туристы исчезли намеренно. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода была запланирована и согласована заранее. РИА Новости со ссылкой на СК уточняет: данных, указывающих на умышленное исчезновение туристов, не установлено.