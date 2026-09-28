Семья Усольцевых исчезла без конфликтов и тайн: что установило следствие?

СК: семья Усольцевых исчезла не умышленно, конфликтов не было

Общество

Следствие по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае не выявило признаков конфликта ни с посторонними, ни между самими родственниками. Также не найдено свидетельств того, что туристы исчезли намеренно. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода была запланирована и согласована заранее. РИА Новости со ссылкой на СК уточняет: данных, указывающих на умышленное исчезновение туристов, не установлено.

Читайте также

Конец эпохи? Крупнейшие автогиганты начали избавляться от марок

Яблочный ковер под деревом — ошибка: дачников призвали убрать падалицу до зимы

Яблочный ковер под деревом — ошибка: дачников призвали убрать падалицу до зимы

Сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников УИС

Сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников УИС

Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

«Тысяча способов вывести медведя из берлоги»: Ле Пен призвала не говорить о войне с Россией

«Тысяча способов вывести медведя из берлоги»: Ле Пен призвала не говорить о войне с Россией

Деменция наступает чаще: Онищенко объяснил, почему россияне столкнулись с ней

В Мособлизбиркоме заявили об отсутствии существенных нарушений на УИК в Подмосковье

В Мособлизбиркоме заявили об отсутствии существенных нарушений на УИК в Подмосковье

Подарки для друзей оказались с сюрпризом: в багаже нашли 121 нож в Кольцово

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

«Пхукет — лидер»: россияне всё чаще планируют новогодние каникулы за границей

«Пхукет — лидер»: россияне всё чаще планируют новогодние каникулы за границей

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное