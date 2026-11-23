Друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев получил от неизвестного пользователя сообщение на английском языке. Об этом сообщает « КП-Красноярск ».

Автор сообщения утверждает, что ему поручили передать: семья по-прежнему жива. Если молчание продолжится, погибнут все. К тексту приложено аудио, на котором мужчина на фоне посторонних шумов просит о помощи. Дегтярев заявил, что голос ему незнаком.

Также он получил запись женского голоса, напоминающего голос Ирины Усольцевой. По словам Дегтярева, женщина говорила, что близким не стоит грустить, поскольку они не вернутся. Утверждается, что запись создана искусственным интеллектом на основе реальных записей голоса Усольцевой: речь на ней монотонная.

В Сети часть комментаторов обвинила самого Дегтярева в том, что он подделал аудиосообщение, изменив свой голос.