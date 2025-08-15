Семью россиян в Турции не пустили в самолет из-за комариных укусов на лице дочери

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила на борт самолета российскую семью из-за укусов насекомых, обнаруженных на лице их дочери. Об этом проинформировал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Согласно информации, 13 августа Янина, ее муж и их восьмимесячный ребенок планировали вылететь из Антальи в Санкт-Петербург, но при регистрации возникла неожиданная задержка. Представительница авиаперевозчика обратила внимание на покраснения на лице и теле младенца.

Родители объяснили, что это следы от комаров, однако сотрудница авиакомпании не приняла их объяснения. В результате семье было отказано в посадке на рейс, направляющийся в Россию.

Путешественникам предложили обратиться к врачу в аэропорту для получения медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Услуги доктора обошлись в €120, при этом покидать территорию аэропорта в поисках другого врача им запретили.

Часть суммы туристам пришлось оплатить в долларах, а оставшиеся средства (около 10 тыс. руб.) они перевели на банковскую карту некой Ольги.

После осмотра, в ходе которого врач внимательно изучил высыпания на коже ребенка с помощью увеличительного стекла, была выдана необходимая справка. В конечном итоге семья смогла вылететь в Россию, но неприятный инцидент омрачил их отдых.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не пустила россиян с маленьким ребенком на рейс в Петербург.