Съемщикам посоветовали вносить в договор аренды особый пункт: он спасет от скандалистов, свалок и зооприютов за стеной

Депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, как арендаторам защититься от проблемных соседей. По его словам, в законодательстве пока нет прямой нормы, обязывающей собственника жилья предупреждать съемщиков о скандалистах за стеной, однако есть несколько рабочих механизмов, передает « Абзац ».

Один из них — включить в договор аренды пункт, по которому владелец обязан сообщать о систематических нарушениях со стороны соседей. Речь не только о шуме, скандалах или асоциальном поведении, но и о нарушении санитарных норм. Толмачев напомнил, что существуют квартиры-свалки, где живут люди с патологическим накопительством, или несанкционированные зооприюты. Такое соседство сложно назвать нормальным, а арендатор вправе рассчитывать на безопасные условия.

Парламентарий отметил, что понятие проблемных соседей субъективно. Поэтому перед подписанием документов лучше лично расспросить других жильцов о «климате» в доме. Он считает, что потратить день на общение и согласование дополнительного пункта разумнее, чем потом в спешке искать новое жилье. Толмачев допустил, что при федеральном масштабе проблемы власти могут обязать арендодателей предупреждать о сложных соседях.