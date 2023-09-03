Сенатор Цеков отметил быстрый темп, с которым мир движется к дедоллларизации
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости]
Сенатор Цеков, являясь членом комитета Совфеда по международным делам, заявил, что мир движется к дедолларизации очень быстро. Об этом сообщает RT.
По словам Цекова, многие страны рассматривают возможность освобождения от доминирования американского доллара. А антироссийские меры, принимаемые США и некоторыми странами Европейского Союза, только содействуют этому процессу.
Сергей Цеков также подчеркнул, что аналитические центры, подготавливающие справки для США и Англии, стремятся доказать невозможность дедолларизации.
Министр иностранных дел России, Мария Захарова, отметила ранее, что доллар стал проблемной валютой, которая используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.