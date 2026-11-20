Сенсация у Галичского озера: археологи нашли поселение возрастом 11 тысяч лет с уникальными кремневыми артефактами
smi44.ru: у Галичского озера нашли поселение возрастом до 11 тысяч лет
Совместная экспедиция Костромского археологического отряда и Русского географического общества (РГО) обнаружила древнее поселение возрастом до 11 тысяч лет вблизи Галичского озера. Как сообщает портал smi44.ru, находка относится к периоду поздней бронзы и раннего железного века.
Данный памятник стал уже 14-м объектом подобного рода, зафиксированным в этом районе Костромской области. Исследователи отмечают высокую информативность выявленного культурного слоя. В ходе полевых работ специалистам удалось извлечь значительное количество фрагментов древней керамики, а также ряд нетипичных изделий из кремня.
На текущий момент раскопки на территории памятника не завершены, ученые продолжают изучение находок для более точной датировки и реконструкции быта древних обитателей региона.