Человеческий организм может реагировать на приближение осени еще до первых холодов, вызывая усталость и тягу к сладкому. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Медицинского института РУДН Елена Каверина.

По ее словам, для биологических ритмов важна не только температура воздуха, но и количество света. Когда темнеет раньше, может смещаться суточный ритм выработки мелатонина — гормона, участвующего в регуляции сна и бодрствования. Поэтому уже в сентябре некоторым людям сложнее вставать утром, раньше хочется спать или появляется сонливость в течение дня.

Каверина отметила, что реакция индивидуальна: у части людей с приближением осени усиливается тяга к более калорийной пище или сладкому. Однако считать это обязательной физиологической реакцией на сентябрь нельзя — одновременно работают режим дня, эмоциональное состояние, привычки питания и уровень физической нагрузки.

На фоне уменьшения дневного света также может снижаться концентрация, мотивация и работоспособность. Самая простая профилактика, по словам эксперта, — стараться получать больше естественного света в первой половине дня, сохранять стабильный режим сна, не сокращать физическую активность и регулярно бывать на улице. Если выраженная сонливость, снижение настроения и работоспособности сохраняются долго и мешают жизни, не стоит объяснять все только сезонностью — лучше разобраться в причинах.