Сепсис может начаться с укуса насекомого: врачи советуют КТ всего тела для поиска очагов инфекции

Доля септического шока в российских реанимациях достигла 15% в 2025 году, тогда как годом ранее показатель держался на уровне 10%. Об этом на встрече в честь Всемирного дня борьбы с сепсисом сообщил президент Российского Сепсис Форума Владимир Кулабухов, пишет « Медвесник ».

По его словам, рост числа тяжелых состояний связан с увеличением инфекций дыхательных путей и пневмоний, которые сложно лечить хирургически. Кулабухов назвал ситуацию угрозой национальной безопасности, поскольку болезнь поражает даже трудоспособных людей.

Директор ММКЦ Коммунарка Денис Проценко добавил, что признаки сепсиса возникают у каждого третьего пациента в реанимации уже через день после поступления. Чтобы оплачивать дорогое лечение, власти ввели в систему клинико-статистических групп повышающий коэффициент для случаев с устойчивыми штаммами инфекций.

Эксперты отмечают, что 10% смертей от сепсиса вызваны устойчивостью бактерий к антибиотикам. При этом 52% жителей России знают об этой проблеме, но все равно покупают антибиотики без рецепта. Врачи подчеркивают важность раннего выявления: сепсис может развиться даже из небольших ран или укусов насекомых. Для обнаружения очагов инфекции медики советуют применять КТ всего тела или ПЭТ/КТ.

По данным исследования 2022 года, инфекционные осложнения фиксировались у 70% реанимационных пациентов. Чаще всего причиной становилось использование катетеров и аппаратов искусственной вентиляции легких.