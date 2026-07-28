Сердце не выдержало побоев: депутат раскрыл, что случилось с уральским ученым перед смертью

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. 68-летний ученый скончался 22 июля, а в соцсетях появились данные, что незадолго до гибели его жестоко избили. Сейчас эту версию проверяют правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По информации ведомства, в социальных сетях разместили обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины. Заявитель утверждает, что перед кончиной потерпевшего сильно избили. По данному факту следственные органы уже расследуют уголовное дело.

Как рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, инцидент начался с того, что Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля и заметил детей на квадроциклах, которые ездили по посевам и застряли в грязи. Ученые забрали у подростков телефон родителей, договорились с ними и повезли ребят в институт. Вечером к зданию подъехали четыре машины с агрессивно настроенными людьми, среди которых, по словам Вегнера, находился и отец детей. Зезина начали избивать руками и ногами, а когда он почти потерял сознание, нападавшие принялись за его заместителя, сопровождая действия угрозами и нецензурной бранью. По мнению депутата, сердце ученого не выдержало перенесенного стресса и побоев.