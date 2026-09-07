Сердце пациента «перекроили» заново: как в Иванове сделали операцию, ради которой раньше везли в федеральный центр

В Ивановской областной больнице провели сложную сочетанную операцию пациенту с критическим поражением сердца. Мужчина поступил из кардиодиспансера в тяжелом состоянии: резкая одышка, отек легких и отрыв «строп» митрального клапана. Ситуация требовала немедленного вмешательства, передает ivanovonews.ru .

В ходе обследования выяснилось, что у пациента также многоуровневое поражение сосудов. Бригаде кардиохирургов предстояло одновременно восстановить клапан и провести шунтирование. Врачи сохранили собственный клапан пациента, восстановив его структуру, и перестроили сосуды, вернув сердцу полноценное питание.

Сейчас пациент идет на поправку. Впереди от трех до шести месяцев реабилитации, однако самое сложное уже позади. Восстановление проходит легко: до болезни мужчина активно занимался спортом и не имел вредных привычек.

В Ивановской областной клинической больнице отметили, что гордятся командой кардиохирургов, анестезиологов и реаниматологов. Слаженная работа специалистов позволяет проводить операции уровня федеральных центров без отправки пациентов за тысячи километров.