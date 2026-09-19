«Съесть» защиту от рака: врач раскрыла правду про противораковые суперфуды
Врач-онколог Фатьянова: ни один продукт не гарантирует защиту от рака
Ни один отдельный продукт питания не способен уничтожать раковые клетки или гарантированно защитить от их появления. Об этом заявила «Ленте.ру» онколог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова, поставив точку в спорах о так называемых суперфудах.
По словам специалиста, само понятие «суперфуд» — скорее из области маркетинга, чем медицины. При этом питание действительно влияет на онкологические риски, просто механизм сложнее, чем принято думать.
Защитный эффект дают не отдельные чудодейственные компоненты, а комплекс биологически активных веществ. Они работают против окислительного стресса и хронического воспаления — двух ключевых механизмов развития злокачественных клеток.
Главный вывод Фатьяновой: профилактика рака строится не на продуктах, а на образе жизни.
Что может снижать риск рака:
- Регулярные умеренные физические нагрузки
- Полноценный сон по семь-восемь часов
- Отказ от курения
- Отказ от злоупотребления алкоголем
- Сбалансированное питание с комплексом биологически активных веществ
Но даже полное соблюдение этих правил не дает абсолютной гарантии. Регулярные визиты к врачу и медосмотры никто не отменял, предупредила онколог.