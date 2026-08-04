Сетчатые палатки и свет для мотыльков: как в парках Москвы пересчитывают насекомых

Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН начали масштабное исследование насекомых в московских парках и зеленых зонах. По поручению столичного департамента природопользования специалисты изучают биоразнообразие и фиксируют изменения на территории национального парка «Лосиный остров», музея-заповедника «Царицыно», а также усадеб «Покровское-Стрешнево» и «Кусково». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Антона Гончарова, главная цель — сформировать полную картину видового состава и численности насекомых, чтобы объективно оценить состояние природных массивов столицы. Для сбора данных применяют два типа ловушек. Сетчатые палатки-ловушки рассчитаны на опылителей и других двукрылых: насекомые попадают внутрь, поднимаются к куполу и оказываются в емкости с фиксирующей жидкостью. По видовому составу собранных особей ученые оценивают разнообразие флоры на каждой территории. Для мотыльков используют световые ловушки — емкости с лампочкой и аккумулятором; пойманные насекомые помогают оценить разнообразие древесных и кустарниковых пород.

Каждая ловушка работает в течение пяти дней — этого времени достаточно для получения необходимых сведений. Специалисты регулярно проверяют оборудование и забирают образцы. Мониторинг позволяет проследить динамику: популяция одних видов увеличивается, других — постепенно сокращается.