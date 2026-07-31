«Северская сага. Запись II»: как российские военные искали людей в мертвом городе

Телеканал RT выпустил вторую часть документального цикла Клима Поплавского о Северске — городе в ДНР, освобожденном российскими войсками в конце 2025 года. Лента под названием «Северская сага. Запись II. Поиск» рассказывает о том, как военные и съемочная группа буквально по крупицам искали в почти пустом городе людей, готовых покинуть зону боевых действий.

Второй фильм военкора-документалиста Клима Поплавского, снятый совместно с оператором Виктором Кирчевым, продолжает хронику жизни в освобожденном Северске. На этот раз в центре внимания — рутинная, но крайне важная работа: ежедневные обходы кварталов, подвалов и дворов в поисках мирных граждан.

Сам Поплавский признается, что поначалу ситуация оставалась абсолютно неясной. Никто не знал, остались ли в городе жители, сколько их, хотят ли они уезжать и способны ли физически добраться до пунктов эвакуации. Ответы приходилось искать на месте — шаг за шагом, дом за домом.

Первые встречи с местными жителями не давали оптимизма: люди отказывались покидать свои дома, ссылаясь на привычный уклад, хозяйство и привязанность к насиженным местам. Съемочная группа и военные продолжали прочесывать городские окраины, пока не вышли на тех, кто действительно ждал помощи — у остановки Кохана.

Освобождение Северска в конце прошлого года стало стратегическим прорывом, открывшим путь к Славянску и Краматорску. Поплавский и Кирчев провели в городе два месяца, фиксируя на камеру не только боевую работу, но и человеческие истории — тихие, без пафоса, но оттого еще более пронзительные. Вторая часть «Северской саги» — как раз об этих людях и о поиске, который стал ежедневным подвигом.