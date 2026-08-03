Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с « Абзацем » назвал допустимую суточную норму арбуза для здорового взрослого человека — не более 500 граммов. Превышение этого объема грозит отеками и резкими скачками артериального давления.

По словам специалиста, чрезмерное увлечение популярной сезонной ягодой создает колоссальную нагрузку на выделительную систему и может серьезно навредить людям с хроническими заболеваниями. Из-за большого количества жидкости в арбузе повышается объем циркулирующей крови, почки начинают работать на пределе, что приводит к перегрузке органа, формированию отеков и росту давления. Кроме того, при превышении нормы возрастает уровень сахара в крови.

Для определенных категорий граждан и детей ограничения должны быть еще строже. Пациентам с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек, такими как пиелонефрит и гломерулонефрит, врач посоветовал сократить порцию до 200 граммов в день. Детям, по его словам, можно давать не более 150 граммов. Также Прокофьев рекомендовал покупать арбузы строго в сезон и следить, чтобы плоды были проверенными, без пестицидов и опасных химикатов.