Шаджин-лама закрывает хурул: зачем монахи уходят в изоляцию до самой осени

В Калмыкии впервые за столетие возобновляется древняя буддийская церемония летнего затворничества «Ярне». В конце июля часть монахов Центрального хурула во главе с Шаджин-ламой Геше Тензин Чойдаком приступят к 45-дневной духовной практике, полностью изолировавшись от мирских дел. Об этом пишет riakalm.ru .

Традиция уходит корнями во времена Будды Шакьямуни и зародилась в тропическом климате Индии. В летний сезон, когда резко возрастала численность насекомых, монахи уходили в затворничество, чтобы избежать причинения вреда живым существам и углубить свою практику. Обычно «ярне» длится три летних месяца, однако в этот раз его продолжительность сокращена до полутора месяцев. На протяжении всего срока участники не покидают территорию монастыря, посвящая себя изучению священных текстов, осмыслению учения и медитации. Покинуть храм разрешается лишь в исключительных случаях, с благословения учителя и не более чем на семь дней.

За две недели до начала церемонии монахи привели в порядок свои комнаты и настроились на предстоящую практику. Период затворничества будет сопровождаться другими важными церемониями — Гагье, ретритами для устранения препятствий, и Соджонг, очищением и восстановлением обетов. Эти традиции составляют основу монастырской жизни и способствуют сохранению учений. Возобновление «Ярне» рассматривается не только как восстановление древнего обряда, но и как значимый этап в укреплении духовной жизни республики.