Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков в беседе с « Абзацем » объяснил сожжение кожаных штанов певцом SHAMAN карой духов за поведение артиста на Байкале. По его словам, именно шаманы и силы природы наказали исполнителя за недостойные поступки на святых местах.

Цыбиков заявил, что Дронов, взявший себе творческий псевдоним с сакральным значением и написавший красивую песню, впоследствии начал вести себя неподобающе — в том числе совершать непристойные движения с микрофоном. Сначала в его образе присутствовала военно-патриотическая атрибутика, а затем появились непонятные жесты, что и вызвало гнев духов. По мнению шамана, наказание может быть еще более суровым, вплоть до развода, однако у артиста есть возможность исправить положение. Если SHAMAN приедет к шаманам и пройдет священный обряд с искренними извинениями перед духами, его жизнь наладится. Пока же, заключил Цыбиков, все завершилось публичным сожжением штанов, и Дронову стоит просто сочинять песни — свой след в истории он уже оставил.

Напомним, накануне певец SHAMAN сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи, объявив о полном отказе от этой детали сценического гардероба.