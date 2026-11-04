Шампанское и мандарины против эмали: стоматолог объяснил, откуда берется «новогодняя чувствительность»

Стоматолог Антипенко: шампанское и мандарины вызывают чувствительность зубов

Общество

Новогодняя чувствительность зубов может возникнуть из-за употребления шампанского и большого количества мандаринов. Об этом «Абзацу» рассказал стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, кислоты в праздничных продуктах способны разрушать минеральную защиту зубных тканей.

Врач объяснил, что такая ситуация очень часто случается на Новый год: кислое шампанское растворяет минеральные «пробочки» в дентине, а мандарины добавляют кислоты и завершают работу, открывая доступ к нервным волокнам в дентинных трубочках.

Повышенная чувствительность возникает, когда кислоты воздействуют на дентин — ткань под эмалью, в которой находится много нервных окончаний, идущих из пульпы зуба. При ослаблении минеральной защиты холодный воздух, горячие напитки и еда могут вызывать резкую боль. Особенно это характерно при оголенных корнях, эрозиях эмали и клиновидных дефектах. Таким образом, по словам стоматолога, праздничное меню может стать причиной острой реакции зубов, особенно если эмаль уже ослаблена.

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