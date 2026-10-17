Шанхай за ₽42,7 тыс.: какие авиакомпании предлагают дешевые билеты из Петербурга?

S7 Airlines продает билеты из Петербурга в Шанхай за ₽32,3 тыс. без багажа

Общество

В системах онлайн-бронирования появились недорогие билеты из Санкт-Петербурга в Шанхай на зимние даты. Перелет туда-обратно с багажом предлагает Sichuan Airlines — от ₽42,7 тыс. Есть и более бюджетные варианты, но с нюансами, передает Tourdom.ru.

У Sichuan Airlines билеты на 7 декабря с возвращением 16-го стоят ₽42,7 тыс. с багажом. В пути 14 часов туда и 14,5 обратно, пересадки в Чэнду (3 часа и 2 часа). S7 Airlines на те же даты продает за ₽32,3 тыс., но только с ручной кладью; за чемодан доплата ₽14 тыс., итого ₽46,7 тыс. Стыковка в Новосибирске почти 20 часов. Прямые рейсы China Eastern экономят около 4 часов в каждую сторону, но стоят ₽62,7 тыс. Вариант через Чэнду за ₽42,7 тыс. доступен также с 5 по 14 декабря и с 9 по 18-е. Цены указаны на 08:00 17 октября.

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