Шантарские острова взорвали китайский TikTok: что там увидели блогеры?

Ролики китайских блогеров о поездке на Шантарские острова в Хабаровском крае собрали свыше 25 млн просмотров в соцсети Douyin — китайском аналоге TikTok. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона. В экспедиции участвовали контент-мейкеры Ся Юйбин и Тяньжань. Они гуляли по бухте Онгачан, поднимались на смотровые площадки с видами на архипелаг. Кульминацией стала морская экскурсия к Драконьим скалам.

Российские ученые — китологи, океанологи, биологи, энтомологи и орнитологи — читали гостям лекции об экосистеме Шантар. У островов можно увидеть гренландских и японских китов, косаток и белух. Архипелаг расположен в Охотском море и относится к труднодоступным направлениям. Попасть туда можно в основном с июня по сентябрь на водном и автомобильном транспорте, а также на вертолете.