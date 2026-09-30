Шантарские острова взорвали китайский TikTok: что там увидели блогеры?

ТАСС: Шантарские острова набрали 25 млн просмотров в китайском аналоге TikTok

Общество

Ролики китайских блогеров о поездке на Шантарские острова в Хабаровском крае собрали свыше 25 млн просмотров в соцсети Douyin — китайском аналоге TikTok. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона. В экспедиции участвовали контент-мейкеры Ся Юйбин и Тяньжань. Они гуляли по бухте Онгачан, поднимались на смотровые площадки с видами на архипелаг. Кульминацией стала морская экскурсия к Драконьим скалам.

Российские ученые — китологи, океанологи, биологи, энтомологи и орнитологи — читали гостям лекции об экосистеме Шантар. У островов можно увидеть гренландских и японских китов, косаток и белух. Архипелаг расположен в Охотском море и относится к труднодоступным направлениям. Попасть туда можно в основном с июня по сентябрь на водном и автомобильном транспорте, а также на вертолете.

Читайте также

Тепло уже восстановлено: в Софьино продолжают приводить поврежденные дома в порядок

XV Елисаветинский крестный ход: 27 сентября паломники пройдут от Ильинского до Усово

XV Елисаветинский крестный ход: 27 сентября паломники пройдут от Ильинского до Усово

Москитка, окно и провода: эксперты назвали ловушки, которые убивают питомцев

Москитка, окно и провода: эксперты назвали ловушки, которые убивают питомцев

Пожар в ТЦ «Солнечный» потушен

Пожар в ТЦ «Солнечный» потушен

«Боимся вечерней смены»: магазины Забайкалья будут закрывать в 18:00 из-за медведей

«Боимся вечерней смены»: магазины Забайкалья будут закрывать в 18:00 из-за медведей

Явка избирателей на выборах в Московской области на 15:00 составила 13,63%

Явка избирателей на выборах в Московской области на 15:00 составила 13,63%

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проголосовал в Подмосковье

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проголосовал в Подмосковье

В Москве начали строить «Москворечье»: новая станция изменит транспорт юга города

Герой ДНР Соснин проголосовал одним из первых в Люберцах

Герой ДНР Соснин проголосовал одним из первых в Люберцах

Дроны атаковали Ростовскую область ночью 23 сентября: что известно к этому часу

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

«Проснулся — и в бой»: в Новокузнецке пассажир проспал свою остановку и разгромил автобус

«Проснулся — и в бой»: в Новокузнецке пассажир проспал свою остановку и разгромил автобус

Добавьте mosregtoday.ru в избранное