Шесть из десяти: Европа стала лидером по удобству для пеших прогулок

Skyscanner: шесть из 10 лучших городов для прогулок находятся в Европе

Общество

Британская компания Skyscanner, специализирующаяся на бронировании путешествий, опубликовала рейтинг городов, наиболее удобных для пеших прогулок. Как сообщает 22 сентября портал Euro Puls, шесть из десяти позиций в списке заняли европейские города.

При составлении индекса каждый город оценивали по 14 критериям: число достопримечательностей и расстояние между ними, количество пешеходных маршрутов, средняя высота над уровнем моря, качество воздуха и уровень безопасности. Дополнительно учитывалась плотность населения.

Первое место в рейтинге заняла Кордова (Испания). В первую десятку также вошли японские Хиросима и Нагасаки, турецкая Бурса и канадская Виктория. Остальные пять позиций распределили между собой европейские города: Реджо-ди-Калабрия (Италия) оказалась на четвертой строчке, Монте-Карло (Монако) — на пятой, Тарту (Эстония) — на шестой.

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