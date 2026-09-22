Шесть из десяти: Европа стала лидером по удобству для пеших прогулок

Британская компания Skyscanner, специализирующаяся на бронировании путешествий, опубликовала рейтинг городов, наиболее удобных для пеших прогулок. Как сообщает 22 сентября портал Euro Puls, шесть из десяти позиций в списке заняли европейские города.

При составлении индекса каждый город оценивали по 14 критериям: число достопримечательностей и расстояние между ними, количество пешеходных маршрутов, средняя высота над уровнем моря, качество воздуха и уровень безопасности. Дополнительно учитывалась плотность населения.

Первое место в рейтинге заняла Кордова (Испания). В первую десятку также вошли японские Хиросима и Нагасаки, турецкая Бурса и канадская Виктория. Остальные пять позиций распределили между собой европейские города: Реджо-ди-Калабрия (Италия) оказалась на четвертой строчке, Монте-Карло (Монако) — на пятой, Тарту (Эстония) — на шестой.