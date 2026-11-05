Шесть лет закрыт, зато в топ-100: пляж Сой Сим во Вьетнаме снова открывают

Во вьетнамской бухте Халонг возобновляет работу пляж Сой Сим, закрытый для туристов с 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Открытие запланировано на ноябрь 2026 года. В июне пляж вошел в международный список ста красивейших пляжей мира Corona Beach 100, хотя попасть на него тогда было нельзя.

Сой Сим расположен на одноименном острове в провинции Куангнинь на севере страны. За последние месяцы там обновили прогулочные дорожки, зону приема гостей и другую инфраструктуру, а на пляж завезли несколько тысяч кубометров песка. По словам представителей управления объектами всемирного наследия Халонг — Йенты, юридические процедуры почти завершены, инфраструктура готова к приему туристов, а открытие рассчитывают провести в начале ноября, хотя точная дата пока не объявлена.

Посетителей Сой Сим перестал принимать в 2020 году из-за проблем с оформлением документов для природоохранного проекта: проверка показала отсутствие необходимых разрешений на использование земельных и лесных участков, и туристическую деятельность остановили на шесть лет.

Остров занимает около 8,7 гектара, его отличают белый песок, спокойная вода и густые зеленые холмы, а на вершине оборудована смотровая площадка с панорамой бухты Халонг и ее известняковых скал. Название острову дали деревья сим — миртовые растения, которые в мае покрываются фиолетовыми цветами. Сой Сим находится примерно в двенадцати километрах от международного круизного порта Туан Чау, по воде до него можно добраться примерно за полтора часа.