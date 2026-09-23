Шкатулка Valamo со дна Ладоги: какие сокровища нашли в каюте капитана-монаха?

В капитанской каюте финского судна, затонувшего в Ладоге в 1940 году, дайверы обнаружили шкатулку с драгоценностями. Об этом сообщает « КП-Петербург ». На донце коробочки была надпись Valamo.

Внутри находились брошь в виде венка из золоченой филиграни, золотое украшение с жемчужиной, четыре кольца из того же металла, запонка и другие предметы. По предположению исследователей, эти вещи могли принадлежать капитану-монаху.

Все поднятые предметы передали на постоянное хранение в музей Валаамского монастыря, расположенный во Владимирском скиту. В ближайшее время экспозицию дополнят новыми находками — они станут доступны паломникам и гостям острова.