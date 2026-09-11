Школа на Кубани закрылась на карантин: четверо детей в больнице после вспышки кишечной инфекции
ТАСС: четверо школьников госпитализированы после отравления на Кубани
В школе Каневского района Краснодарского края отменили занятия после случаев острой кишечной инфекции среди учеников. Четверо детей госпитализированы в Каневскую ЦРБ, еще нескольким назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает ТАСС.
В учебном заведении приостановили уроки и начали санитарную обработку, в том числе пищеблока. Специалисты взяли необходимые пробы и анализы и направили их в лаборатории. Предварительные результаты исследований ожидаются 11 сентября.