Школьники Германии рвут повестки: почему молодежь вышла против призыва?

Абзац: школьники Германии вышли на акции против воинского призыва

Общество

В Германии школьники вышли на акции против возможного возвращения воинской обязанности. В пятницу, 25 сентября, занятия прекратили учащиеся в Берлине, Потсдаме, Котбусе и других городах, а в Кельне прошло шествие молодежи, сообщает корреспондент «Абзаца».

Поводом стали планы властей расширить военные медосмотры. По данным Минобороны, за последние месяцы их прошли около тысячи 18-летних, и все заявили о нежелании служить. Со следующего лета проверки могут стать массовыми, а при нехватке добровольцев бундестаг получит право вернуть обязательный призыв.

Участники акций выступили также против военных учений и роста оборонных расходов. По их мнению, война ведет к гибели людей, сокращению социальных программ и разрушению инфраструктуры, тогда как военно-промышленные концерны получают рекордную прибыль. Протестующие принесли плакаты, транспаранты и флаги. Некоторые публично разорвали повестки.

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