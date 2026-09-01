Школьники неожиданно полюбили классику: за лето интерес к книгам вырос на 20%, и вот что они читают вместо соцсетей

Летом 2026 года школьники стали главными драйверами роста интереса к чтению. По данным совместного исследования МегаФона и «Литрес», с июня объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей младше 17 лет увеличился на 20%. Интерес к произведениям школьной программы вырос на 12%.

Кроме подростков, заметно чаще читать и слушать цифровые книги стали молодые люди 18–24 лет (+10%) и пользователи старше 65 лет (почти +5%). При этом работающая аудитория 25–34 лет летом, наоборот, снизила активность. Гендерный разрыв почти исчез: юноши практически догнали девушек — соотношение составило 49% на 51%.

Самым активным месяцем чтения стал июль: тогда трафик на книжные сервисы был на 23% выше, чем в августе. В последний летний месяц объем передачи данных оказался минимальным, поскольку школьники и родители уезжали в отпуска и готовились к учебному году.

В топ-5 самых продаваемых на «Литрес» произведений школьной программы вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а также «Мертвые души» Николая Гоголя. Эксперты сервиса отметили, что читатели 12–17 лет интересуются не только классикой, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.