Школы и сады Коми закрывают из-за ОРВИ: за неделю заболели более 7000 человек

В Республике Коми из-за роста заболеваемости ОРВИ начали закрывать школы и детские сады. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 14 по 20 сентября за медицинской помощью обратились 7238 человек, включая 3516 детей.

Доля заболевших среди детей до 14 лет составила 48,6%, среди взрослых — 51,4%. Заболеваемость выросла на 65% по сравнению с предыдущей неделей, но остается ниже эпидемического порога на 36,1%.

На фоне подъема заболеваемости началось разобщение детских коллективов. По состоянию на 18 сентября полностью приостановлен воспитательный процесс в одной школе-интернате и одном детском саду. Частично закрыты 41 класс в 22 школах и 3 группы в 3 детских садах.

В сентябре в республику за счет федерального бюджета поступило 155 010 доз вакцин против гриппа — «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-Квадри». На 18 сентября прививки получили 30 575 человек, из них 10 987 детей, что составляет 4,3% от подлежащих вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать прививку за 2–3 недели до начала активного распространения вирусов: иммунитет формируется 2–4 недели и сохраняется в течение года.