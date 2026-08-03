В ста московских школах появятся современные рекреационные зоны с мягкой мебелью, питьевыми фонтанчиками и локерами. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

По данным ведомства, в рамках программы «Моя школа» в каждом учебном заведении оборудуют от трех до двенадцати таких пространств в зависимости от архитектурных особенностей. Для них уже закуплено 20 тысяч предметов мягкой мебели и около тысячи питьевых фонтанчиков. В рекреациях установят более 6,8 тысячи маленьких круглых пуфов, примерно 2,8 тысячи больших круглых пуфов, около 3,5 тысячи средних пуфов-мешков и приблизительно 3,4 тысячи пуфов-таблеток. Интерьер дополнят более 2,6 тысячи кресел с высокой спинкой и почти две тысячи модулей для сидения в виде домика.

Для начальных классов предусмотрено свыше 400 питьевых фонтанчиков, для основной и старшей школы — более 500. Младшеклассникам установят более низкие модели. Также в школах появится около 10 тысяч локеров: в начальных классах их разместят в кабинетах, в старших — в коридорах и рекреациях.

Программа «Моя школа» стартовала в 2024 году и стала самым масштабным проектом обновления школьных зданий в истории Москвы. Реконструкция уже завершена в 55 зданиях, а до конца 2033 года планируется модернизировать сотни школ, построенных в прошлые десятилетия.