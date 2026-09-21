Сход вагонов под Ростовом: поезда в Сочи и Адлер пустили в обход, пассажиров кормят

В Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. В результате оказался нарушен габарит соседнего пути, а также произошло аварийное отключение контактной сети.

Как сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», после происшествия пассажирские составы, следующие в Сочи и Адлер, были направлены по обходному маршруту. В компании уточнили, что ряд поездов проследует измененным путем в обход барьерного места. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, организовано питание.

Работники железной дороги принимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения. Пассажирам оказывается необходимая помощь и содействие. Информация о последствиях инцидента уточняется.