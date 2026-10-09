Шок, вдох под водой и трагедия: педиатр предупредила об опасности ледяных ванн

Холодное погружение опасно для неподготовленных людей. Об этом Readovka рассказала педиатр Елена Алексенцева. По ее словам, ледяная вода вызывает у человека моментальный шок.

Алексенцева предупредила, что популярное увлечение ледяными ваннами, домашними заплывами со льдом и нырянием в прорубь несет серьезные риски для неподготовленного организма. Главную угрозу представляют первые секунды контакта с ледяной водой: из-за шока человек может непроизвольно вдохнуть под водой, что нередко приводит к трагедиям.

Педиатр подчеркнула, что реальная научная польза моржевания крайне преувеличена маркетингом. Врач добавила, что холод не творит чудес с обменом веществ и не является гарантом железного иммунитета.