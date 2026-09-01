Шоколад «Аленка» как культурный код: что россияне привозят туркам, чтобы растопить лед и наладить теплое общение

Турагент Мустафа Беюксютюн в беседе с РИА Новости рассказал, какие подарки российские туристы чаще всего привозят в Турцию. По его словам, наиболее распространенными знаками внимания стали шоколад «Аленка» и сгущенное молоко.

Он пояснил, что такие сладости обычно покупают перед поездкой и дарят друзьям, знакомым и людям, с которыми общаются во время отдыха. Чаще выбирают компактные варианты: небольшие коробки конфет, шоколад, продукты в удобной упаковке. Это не официальный презент, а дружеский жест, который помогает наладить теплое общение.

Беюксютюн отметил, что российские сладости воспринимаются в Турции как часть повседневной культуры России. Узнаваемая упаковка и привычные вкусы делают подарок запоминающимся. Людям интересно попробовать продукт из другой страны, особенно если его привезли лично, поэтому шоколад или сгущенное молоко могут рассказать о России не меньше сувенира.

Выбор презента зависит от близости отношений и предпочтений получателя. Сладости остаются универсальным вариантом, не требующим больших затрат. По словам турагента, такой обмен подарками делает отдых более личным и способствует неформальному культурному общению между россиянами и жителями Турции.

В 2025 году Турцию посетили 6,9 млн россиян, в первом квартале 2026 года — 651 тыс.