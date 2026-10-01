Шоколад с солью и сельдереем: шеф-повар Малышев раскрыл неожиданные сочетания

Шоколад может быть не только десертом: шеф-повар Григорий Малышев считает, что его стоит сочетать с морской солью, мясными соусами и даже сельдереем. Об этом он рассказал « Абзацу ». По словам эксперта, кулинария основана на личных предпочтениях, а контраст сладкого, соленого и кислого часто дает яркий результат.

Малышев напомнил, что сладкое нередко соединяют с соленым, и такой союз работает. Он предложил смешать шоколад с морской солью и ягодами с кислинкой — получится удачное сочетание.

Шеф-повар также допустил использование шоколада в несладких блюдах. По его мнению, несколько капель в демигласе улучшат мясной соус, который можно подать к стейку, лучше нежирному. Такой соус подойдет и к тефтелям, например шведским: если добавить к брусничному соусу немного шоколада, вкус станет интереснее. Кроме того, Малышев советует экспериментировать с начинками для шоколадного фондана. Он отметил, что шоколад хорошо сочетается с сельдереем: хрустящий и нейтральный овощ лучше раскрывается на его фоне. Всего эксперт выделил пять направлений для кулинарных экспериментов с шоколадом.