Шпинат, рыба и никаких сигарет: офтальмолог рассказала, как кормить глаза после 50 лет
Офтальмолог Левина: жирная рыба — источник омега-3 для здоровья глаз
Офтальмолог Мария Левина в беседе с «Абзацем» перечислила продукты, помогающие сохранить зрение после 50 лет. По ее словам, в рацион следует включать пищу, богатую антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Шпинат содержит много лютеина и зеаксантина, защищающих сетчатку. Жирная рыба служит источником омега-3 жирных кислот, а морковь, красный и желтый перец богаты каротиноидами. Витамин А поступает из бобовых и печени.
При этом врач подчеркнула, что полагаться исключительно на правильное питание нельзя — необходим комплексный подход. Его основу составляют ежегодные визиты к офтальмологу, здоровый рацион, защита от ультрафиолета и отказ от вредных привычек.