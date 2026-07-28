Шпинат, рыба и никаких сигарет: офтальмолог рассказала, как кормить глаза после 50 лет

Офтальмолог Мария Левина в беседе с «Абзацем» перечислила продукты, помогающие сохранить зрение после 50 лет. По ее словам, в рацион следует включать пищу, богатую антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Шпинат содержит много лютеина и зеаксантина, защищающих сетчатку. Жирная рыба служит источником омега-3 жирных кислот, а морковь, красный и желтый перец богаты каротиноидами. Витамин А поступает из бобовых и печени.