Шторки, полки длиннее на 20 см и USB у каждого места: каким будет новый плацкарт РЖД

РЖД показали на Казанском вокзале полноразмерный макет нового плацкартного вагона: посетители могут осмотреть его изнутри и оценить предложенную планировку. Разработчики продолжают работу над компоновкой и предлагают пассажирам поделиться замечаниями и пожеланиями, сообщает 110km.ru .

В проекте попытались учесть разные сценарии поездки: для каждого места предусмотрели индивидуальную шторку для большего уединения, спальные полки сделали длиннее на 20 сантиметров, верхний ярус расширили, а расстояние между рядами оставили на уровне 60 сантиметров. Выставочный образец создан в габарите 1-ВМ. Параллельно разрабатывается вагон «Т», для которого рассматривают увеличение стандартных размеров примерно на 28 сантиметров по ширине и на 73 сантиметра по длине. Еще один вариант предполагает расширение почти на 30 сантиметров без полной переделки существующих составов.

В вагоне сохранят шкафы с дверцами для личных вещей, в передней части предусмотрят отдельную зону для багажа. Крупные сумки можно будет размещать и в техническом отсеке, если выберут соответствующую конфигурацию, однако при другом варианте его могут переоборудовать под бар. Для доступа к верхним полкам установят новые лестницы и поручни. Пассажиры получат индивидуальные столики, карманы для гаджетов и USB-разъемы рядом, у каждого места будет воздуховод, а многоуровневое освещение позволит одним отдыхать, пока другие работают.