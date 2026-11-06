Штраф ₽500, а списали ₽2500: юрист объяснил, как не переплатить за каршеринг в три раза

Юрист Манько: каршеринг может списывать деньги за повреждения после поездки

Общество

Каршеринговые компании могут списывать с водителей деньги за повреждения автомобилей, дополнительные сборы и простой машин в ремонте. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. Он объяснил, в каких случаях клиенты вправе оспорить такие начисления и отказаться от лишних платежей.

Первая ловушка связана с претензиями по поводу повреждений: счет на десятки тысяч рублей клиент может получить уже после завершения поездки. Чтобы защитить себя, юрист посоветовал снимать автомобиль на видео до и после аренды, а также фиксировать экран телефона с отметкой «Аренда завершена». Если деньги уже списали, следует запросить акт осмотра и фотографии, а также провести независимую экспертизу. По словам Манько, суды нередко сокращают выставленные суммы в два-три раза.

Вторая ловушка — начисления сверх штрафа. Юрист привел пример: с камеры приходит штраф ₽500, а каршеринг списывает ₽2500, называя это «комиссией за обработку» или «административным сбором». По закону заплатить нужно только сам штраф, а все сверху — навязанная услуга, от которой клиент вправе отказаться. Третья ловушка — требование оплатить каждый день простоя машины в сервисе помимо ремонта: компании объясняют это потерей прибыли, однако сам факт нахождения автомобиля в ремонте не доказывает размер убытков, и суды могут уменьшать подобные взыскания или полностью отменять их.

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