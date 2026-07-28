Штрафы закрывают границу: юрист объяснил, когда Долину могут не выпустить за рубеж

По его словам, блокировка на пограничном контроле становится вполне реальной, если совпадают несколько факторов. Приставы вправе ограничить выезд, когда сумма долга превышает ₽10 тысяч и не выплачивается дольше двух месяцев, либо в любой момент, если общая задолженность достигла ₽30 тысяч. При этом специалист пояснил, что пристав может объединить суммы нескольких штрафов, и если итог превысит допустимый лимит, оформляется постановление о запрете на выезд. Если гражданин не гасит долг в течение 70 дней, начинается исполнительное производство, в рамках которого ведомство вправе не только закрыть границу, но и принудительно взыскать средства со счетов в банках.