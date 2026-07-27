Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с « Абзацем » посоветовал покупать зимнюю верхнюю одежду до конца лета. По его словам, приобретение вещей в противофазе сезона позволяет сэкономить до 70% бюджета и избежать переплат, вызванных ростом спроса и инфляцией.

Эксперт пояснил, что зимняя одежда начнет ощутимо дорожать уже осенью, а ближе к Новому году цены станут максимальными. На стоимость также повлияет инфляция производителей и возможное ослабление рубля, которое сделает дороже импортную продукцию и сырье. Для взрослых людей со стабильным размером одежды купить зимние вещи до конца августа — очень разумный и выгодный шаг. Хотя магазины неохотно выкладывают зимний ассортимент в жару, найти выгодные предложения всегда можно на складах или онлайн-площадках.