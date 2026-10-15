Шубы из Турции снова в моде: экономия покрывает перелет и отдых

Shot Проверка: россиянки снова массово едут в Турцию за шубами

Общество

Россиянки снова активно едут в Турцию за шубами, как в нулевые. Меховые фабрики завлекают соотечественниц шопингом: бесплатные поездки по салонам с русскоязычными консультантами и скидки до 40%. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка», разница в цене с российскими магазинами может покрыть даже перелет и несколько дней отдыха.

Так, шуба из натурального баргузинского соболя в Турции обойдется примерно в ₽400 тысяч. В Москве аналогичные модели продаются от ₽900 тысяч, а иногда цены доходят до нескольких миллионов. Экономия оказывается настолько существенной, что туры за шубами вновь становятся популярным направлением.

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