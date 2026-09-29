Сидите на работе весь день? Травматолог предупреждает: так можно заработать варикоз

Травматолог Семенова: длительное сидение ведет к хроническим венозным болезням

Общество

Долгое сидение на работе может привести к варикозу, предупредила травматолог-ортопед Карина Семенова в беседе с Life.ru. По словам врача, даже относительно удобная поза со временем начинает вызывать утомление.

При длительном сидении мышцы нижних конечностей большую часть времени практически не работают. Если это повторяется изо дня в день и сочетается с другими факторами риска, малоподвижное поведение может способствовать развитию или прогрессированию хронических венозных заболеваний, включая варикозную болезнь.

Семенова подчеркнула, что постоянная физическая активность важна для здоровья опорно-двигательной системы. Мышцы помогают стабилизировать позвоночник и обеспечивать движение, а при дефиците активности организм получает меньше такой нагрузки.

Читайте также

Ссоры из-за лая и запаха: эксперт указал на истинную причину

Ссоры из-за лая и запаха: эксперт указал на истинную причину

«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения

«Решительный, бесстрашный, надежный»: в Волоколамском округе почтили память бойца, вернувшегося в зону СВО после ранения

Падел оказался «порнографией»: депутат из Екатеринбурга требует снести корт

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна

«Тайга прячет их в камнях». Семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях

«Тайга прячет их в камнях». Семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях

Штраф за измену не зачтут: юрист раскрыла главные иллюзии о брачных договорах

Штраф за измену не зачтут: юрист раскрыла главные иллюзии о брачных договорах

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В России с 2027 года расширят национальный календарь вакцинации

В России с 2027 года расширят национальный календарь вакцинации

Тайна белевской пастилы раскрыта: в Белеве нашли создателей пастилы и их потомка

Тайна белевской пастилы раскрыта: в Белеве нашли создателей пастилы и их потомка

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное