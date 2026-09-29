Сидите на работе весь день? Травматолог предупреждает: так можно заработать варикоз

Долгое сидение на работе может привести к варикозу, предупредила травматолог-ортопед Карина Семенова в беседе с Life.ru . По словам врача, даже относительно удобная поза со временем начинает вызывать утомление.

При длительном сидении мышцы нижних конечностей большую часть времени практически не работают. Если это повторяется изо дня в день и сочетается с другими факторами риска, малоподвижное поведение может способствовать развитию или прогрессированию хронических венозных заболеваний, включая варикозную болезнь.

Семенова подчеркнула, что постоянная физическая активность важна для здоровья опорно-двигательной системы. Мышцы помогают стабилизировать позвоночник и обеспечивать движение, а при дефиците активности организм получает меньше такой нагрузки.