Сильнейшие мотогонщики страны поборются за победу на стадионе «Зоркий» в Красногорске

В Красногорске пройдет финальный этап BAIC личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Это настоящий праздник спорта, который пройдет 15-16 февраля при участии талантливых и известных гонщиков.

Соревнование станет одним из самых зрелищных и экстремальных событий зимы в Красногорске. Болельщики смогут насладиться лихими заездами, а также узнать первыми, кто завоюет звание чемпиона России 2025 года по спидвею. Не исключают, что это в очередной раз удастся Никите Богданову, который уже трижды становился чемпионом. Его конкурентами станут другие сильнейшие гонщики страны, желающие стать лучшими на событии.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Организаторы отмечают, что увидеть бои ледяных гладиаторов страны можно традиционно на стадионе «Зоркий», который собирает болельщиков и участников еще с 1995 года. Арена считается лучшей в России для проведения зимних мотогонок.

Для посещения яркого спортивного события билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте masouzorky.ru. Для детей до семи лет и пенсионеров вход бесплатный. Для автомобилистов, посещающих мероприятие, откроют парковку на ярмарочной площади. Общественный транспорт будет ходить в прежнем режиме, без изменений.

Важно: в связи с проведением финального этапа BAIC 15 и 16 февраля перекроют для движения ул. Маяковскую (с 10:00 до 21:00), ул. Советскую (с 00:00 до 21:00) и ул. Пионерскую (с 10:00 до 21:00). Водителям следует учитывать эту информацию при планировании движения.