В Калмыкии 10 сентября отмечают церковное празднование Явления Христа Спасителя в Элисте, связанное с событиями 1946 года. Как пишет телеканал « Царьград », свидетелями произошедшего в Крестовоздвиженском храме стали 26 человек. Дата празднования установлена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после инициативы Элистинской епархии и ее главы — архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана.

Согласно церковному преданию, явление произошло во время богослужения в послевоенном 1946 году. Тогда калмыцкий народ находился в депортации в Сибири, а в регионе к последствиям Великой Отечественной войны добавилась сильная засуха. Верующие увидели Христа в священническом облачении — хитоне и епитрахили, с поручами на руках. Очевидцы описывали и образ главы Иоанна Крестителя.

Одним из свидетелей был Семен Тимофеевич Бондаренко. После произошедшего он пешком отправился в Ставрополь, чтобы заказать у иконописца образ. Преодолев около 300 километров, Бондаренко вернулся в Элисту с иконой «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте», которую впоследствии стали почитать чудотворной. С ее появлением предание связывает окончание засухи и голода.

Особое значение празднованию придают и власти Калмыкии. Глава республики Бату Хасиков назвал Явление Христа Спасителя символом того, что Россия сохраняет мир и оберегает его от зла. Инициативу проведения мероприятий поддержали региональные власти.

В материале отмечается, что большинство коренного населения Калмыкии исповедует буддизм. После возвращения калмыков на родину в 1957 году событие 1946 года и посвященная ему икона почитались не только православными. Автор напоминает об исторических связях калмыцкого народа с Россией, участии в войнах со Швецией и Наполеоном, а также об участии калмыков в специальной военной операции.

Руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков связал произошедшее 80 лет назад с темой единства народов России. Он назвал Калмыкию примером межэтнического единства, а Явление Христа в Элисте — свидетельством единого Божественного покрова над Россией. По его оценке, сохранение веры, исторической памяти и единства особенно важно перед внешними испытаниями.