Синди Кроуфорд впервые после смерти сына попала в объективы: что скрывает модель?

Супруги Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые попали в объективы папарацци после кончины их сына Пресли. 60-летняя модель, находясь в автомобиле, пыталась скрыть лицо рукой, передает Daily Mail .

Ранее представители семьи призывали общественность с пониманием отнестись к их горю и не беспокоить в этот тяжелый период. Несмотря на это, супругам удалось сделать снимки во время поездки.

Пресли Гербер на протяжении нескольких лет страдал от наркотической зависимости и тревожного расстройства. Он неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах и открыто рассказывал о своем состоянии в личном блоге. В своих публикациях он отмечал, что считает важным говорить об этой проблеме, чтобы помочь хотя бы одному человеку, столкнувшемуся с похожими трудностями.