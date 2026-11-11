«Синдром разбитого сердца»: как московские врачи спасли супругов, оказавшихся в реанимации

В Москве врачи ГКБ имени Ерамишанцева спасли супругов, которые вместе оказались в реанимации. У 72-летнего Геннадия дома начались потери сознания, и его экстренно доставили в больницу: выяснилось, что тромбы перекрыли кровоток в сосудах легких. Врачи провели операцию и растворили тромбы специальным препаратом, пишет «Московская медицина».

Все это время мужчину поддерживала жена Елена, с которой они вместе 46 лет. После очередного визита к мужу ей резко стало плохо — развилось состояние, известное как «синдром разбитого сердца», или синдром такоцубо (от японского слова, обозначающего мешок для ловли осьминогов: при этой патологии форма левого желудочка напоминает его). Заведующая кардиологическим отделением Анна Гаскина объяснила, что из-за сильного стресса часть сердечной мышцы пациентки временно перестала нормально сокращаться, что привело к сердечной недостаточности.

Даже в реанимации Елена попросила не говорить мужу о ее госпитализации, чтобы он не переживал. Геннадий узнал обо всем только тогда, когда супругов перевели в соседние палаты. Сейчас оба восстанавливаются дома и вместе готовятся к золотой свадьбе.