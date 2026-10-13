Сябитова посочувствовала Вассерману: в зрелом возрасте пару найти сложнее

Сваха Роза Сябитова заявила « Абзацу », что публицисту Анатолию Вассерману в 73 года будет сложно найти спутницу жизни. По её мнению, главной ценностью для него станет бытовая забота. Так она прокомментировала слова Вассермана о сожалении по поводу обета целомудрия, данного в юности.

Сябитова считает, что в зрелом возрасте мужчины ищут не романтических приключений, а надёжного человека с практическими навыками ухода. Спутница должна уметь вовремя измерить давление, вкусно готовить и разделить спокойные дачные заботы. Эксперт отметила, что сама не берёт в работу клиентов старше 50 лет, поскольку в зрелом возрасте люди часто сами не понимают, чего ждут от партнёра.

По её словам, в 73 года найти пару можно, но намного сложнее, чем в молодости, и важно понимать, зачем это нужно, так как отношения — это удовлетворение потребностей. Сябитова добавила, что крепкие отношения строятся на взаимном удовлетворении запросов друг друга, а зрелому человеку важно трезво оценивать свои возможности и ожидания. Она заключила, что в этом возрасте мужчина ищет женщину с навыками медсестры: умеющую ухаживать, готовить и разделять общие интересы вроде дачи и огорода.