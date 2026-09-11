Скандал на фестивале Zion: запрет для россиян удалили только после жалобы омбудсмену

Организаторы фестиваля Zion в Тбилиси удалили дискриминационную сноску о запрете посещения мероприятия для россиян. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Изменения произошли сразу после того, как информация попала в СМИ и была подана жалоба омбудсмену Грузии.

При этом об официальной отмене ограничений в сообщении не говорится. Стоимость билетов осталась прежней — от ₽2700 до ₽4500.

Отмечается, что сайт по продаже билетов на фестиваль полностью на русском языке. Надпись о запрете для граждан России также была выполнена на русском.

В этом году Zion впервые пройдет как самостоятельный двухдневный фестиваль. Ранее около 10 лет он был площадкой Tbilisi Open Air и проводил отдельные вечеринки. В программе заявлены десятки грузинских и зарубежных артистов.